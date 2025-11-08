新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲

日本JR新庄站。Google地圖



週六（8日）下午，一隻熊滯留在山形縣新庄市JR新庄站內的新幹線車庫，幸好已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的列車實施部分區間停駛。

日媒報導，8日下午2時15分左右，JR的人員在新庄站內的新幹線車庫發現有熊滯留，隨即報警。警方和JR表示，這隻熊被認為是體長約50公分的小熊，市政府等單位隨即設置了誘捕籠（或稱箱型陷阱）。

而到下午4時左右，這隻熊已成功被誘捕籠捕獲，幸好沒有重演先前多次熊長期躲在室內不肯出來的狀況。

受此事件影響，山形新幹線原定從新庄發車開往東京的「翼號150次」列車，實施部分路段停駛，130名乘客受到影響。其他奧羽線等非新幹線的普通鐵路時刻表，沒有遭到大規模的擾亂。

JR新庄站位於新庄市的中心，使這一起熊出沒事件，又是一起異常性的、熊在人口密集市中心出沒的狀況。今年的日本熊害，愈來愈多熊顯得不怕人，大白天在市區街頭「逛街」，已經引起很大的憂慮。

