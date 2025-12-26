新店中央中正路口拓寬通車 陳儀君爭取先行完工紓解瓶頸

248251226a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區十四張地區的交通瓶頸正式寫下休止符，中央路與中正路口拓寬工程於昨（25）日正式開放通車。市議員陳儀君指出，該路口是連接國道、中永和、板橋及台北市的關鍵要道，過去因車流匯集導致動線混亂，尖峰時段幾乎處於癱瘓狀態，受當地民眾長期詬病，改善交通刻不容緩。

針對十四張區域的開發計畫，陳儀君表示，若依照原定進度等到「十四張B單元」整體完工才進行改善，市民恐怕還要再塞好幾年。為此她在113年11月11日正式提案，強力要求市府採取「道路先行施作」模式，並協調地政局與廠商在不影響主體工程的前提下，優先完成這段關鍵的聯外道路拓寬。

在陳儀君的督促與各局處協調下，這項計畫成功在整體開發案動工前先行完工。114年12月25日週四通車後，中央路與中正路口的車流排放空間大幅增加，預期將有效緩解長期以來的塞車壓力。陳儀君強調，透過彈性的施工順序調整，能讓公共建設的效益提早發揮，不必讓民眾在開發期間忍受交通黑暗期。

陳儀君指出，新店十四張地區近年發展迅速，交通動線的規畫必須跟上開發腳步。這次拓寬工程順利趕在聖誕節當天通車，是送給當地通勤族的一份大禮。未來她也會持續盯緊後續路段的銜接狀況，確保路口變寬後的車流運行順暢，並針對通車後的實際車流數據，隨時要求交通局進行燈號或標線的微調。

面對新店交通環境的挑戰，陳儀君承諾會持續落實「說到做到」的服務精神。除了中央中正路口的階段性成果，後續十四張整體的交通網絡配置也會是問政重點。她呼籲路過的朋友可以多加感受路口改變後的便利性，並隨時提供意見反饋，讓服務團隊能針對地方細節做得更好，逐步提升新店整體的用路環境。

照片來源：新北市議員陳儀君臉書翻攝

