新店中安大橋自撞翻車 46歲男駕車不慎釀禍

（新店警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市新店區中安大橋往安坑方向今（2）8日13時19分發生一起自小客自撞翻覆交通事故，新店警分局接獲110通報，立即由轄區江陵所立即派遣巡邏警力前往處理，經了解，駕駛人李男(46歲)駕駛自小客車，於車禍地點駕車不慎導致自撞翻車。

新店警分局指出，李男表示其身體無異狀亦無受傷，不願前往醫院就醫現場無酒駕情事；惟李男駕照處吊銷狀態，警方已依規定製單舉發，詳細車禍原因仍待後續釐清。