新店中正國宅原民戶抗議迫遷 新北：依規排富審查續租

新店中正國宅原住民今天至新北市政府抗議迫遷，要求原地安居。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕一群來自花東的原住民早期居住在新北市新店溪畔，30多年前配合公共政策，安置於新店中正國宅，族人聲稱當時政府承諾可永久居住，如今部分住戶因不符合原民住宅出租資格及租約到期必須遷離，族人今天下午至新北市府抗議，拒絕再次迫遷，要求就地安居。原住民族行政局回應，經調閱歷史公文與檔案，均無承諾永久居住的紀錄，將依排富規定辦理續租資格審查。

中正部落族人蘇政雄說，民國77年起，前台北縣政府(今新北市政府)為整治河川、開闢河濱公園及興建環河快速道路，強制拆遷新店溪的河濱部落，當年在族人與縣府協商下，由政府出資購置新店中正國宅丁區共56戶來安置拆遷族人，縣府承諾可享有不限期居住的權利，族人民國84年起配合遷入，在國宅安身立命、落地生根。

律師團代表王映筑指出，北縣府未跟族人溝通並研議配套措施，逕自在民國94年、100年、105年陸續發布「新北市原住民住宅出租管理要點」，新增收入、資產、最低人口數、最長續租年限等限制，市府在113年間以部分族人不符合續租條件為由，要求遷出部落，並向台北地方法院聲請強制執行，如今有50多戶族人的租約將在115年、117年到期，可能被迫搬離，嚴重侵害原住民族居住權益。

原民局說明，新店中正原民社宅現有56戶，其中45戶為民國80年代政府因河濱整治政策，出資提供作為違建拆遷戶暫居使用，經調閱歷年公文與檔案資料，均無承諾永久居住的相關紀錄。由於目前仍有69戶經濟弱勢原住民家庭等候入住，為確保社宅資源公平分配，原民局每2年皆依排富規定，辦理續租資格審查。

針對部分拆遷戶不符合入住資格，住戶114年向台北地方法院提起民事訴訟，新北市政府獲一審勝訴。原民局表示，尊重法院審理結果，並審慎處理族人居住需求，未來將秉持依法行政與公平原則，維護族人居住權益。

新店中正部落族人遞交陳情書給新北市府原民局官員，訴求保障都市原民的居住權益。(記者賴筱桐攝)

