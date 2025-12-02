新店五重溪染綠 初步研判染劑或油漆所致

新店五重溪疑遭廢水汙染，新北市環保局派員到場稽查。（新北市環保局提供）

流經新北市新店區安康路三段的新店溪支流五重溪，民眾今（2）日下午發現溪水疑遭排放廢水汙染，變成螢光綠的「巴斯克林河」，將照片PO上臉書社團並撥打1999反映。新北市環保局隨即派員到場稽查，經採集水樣檢驗水質，水色為透明偏淡綠色，pH7.70，水溫22.6度C，COD及重金屬未有急毒性反應，初步研判為染劑或油漆所致。

環保局表示，依據水路分析斷點鎖定五重溪旁支流，針對家戶裝潢、社區維運及事業工廠進行查核，目前經沿途訪查3間工廠及廠後支流情況，未有發現異常排放；另經與各管委會確認社區本日進出，僅有1戶於本日從事室內裝修工程，但顏色明顯不同且無異常使用油漆等情形。現場已採集水樣送驗分析，再依檢驗結果推敲明確的汙染來源種類。

環保局指出，五重溪未作為取水用途，暫無影響居民用水；環保局目前持續派員針對該流域上游可能的社區或裝修工程進行地毯式稽查，並將結合流域設置科學烽火台系統追查，盡速揪出汙染源，嚴懲不貸。

