新店五重溪遭染綠！ 居民目擊憂心 污染源追查中

新北市 / 綜合報導

新北市新店區的五重溪，昨(2)日有民眾直擊到，整條河被染成了螢光綠色，疑似是遭到污染，雖然一夜過後，已經逐漸恢復正常顏色，卻也引發當地居民擔心，有沒有可能是重金屬污染？新北市環保局則回應，目前排除重金屬、毒物污染的可能，初步研判可能是染劑或油漆導致，不過真正污染源，還要持續追查。

蜿蜒的河道整條溪水，全被染成異常的螢光綠色，河水不像原本的清澈透明，新北市新店區的五重溪，疑似受到嚴重污染，看在當地居民眼中，不免讓人心驚膽戰。當地居民說：「當然會擔心啊。」當地居民說：「我也不知道，因為我出去的時候，我想說奇怪，怎麼變綠色這樣，對啊，我想說那些魚怎麼辦。」

廣告 廣告

有居民直擊2日中午過後，家門口的溪流成了一條綠河，儘管一夜過去溪水顏色，已經逐漸恢復正常接近淡綠色，但附近工廠裝潢工程也不少，就怕同樣情形再度上演。新北市新店區日興里里長廖景春說：「以前是工廠排放的廢水，廢水是乳白色的，那工廠被開單，已經搬走了，(這次)很綠，像油漆的那種綠色的顏色。」

經過環保局進一步檢測，排除重金屬污染疑慮，也沒有驗出有毒物質，初步研判可能是染劑或油漆導致，還得繼續往上游追查汙染源頭。新北市環保局稽查科技正李玉龍說：「今天的話，我們會再持續派員，前往這個區域的一些工廠還有社區，來進行一個地毯式的搜索，目前水質跟水色並沒有異常的狀況。」

環保局表示已經訪查周邊，三家工廠以及一家裝修工程，還沒有發現異常排放，污染源到底從何而來，責任歸屬在誰還得釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

中國霾害污染物來襲！ 中部「海線」週末「橘色」等級

台南山上區空品警戒 環保局監測污染物超標

謝國樑：油膜感測器故障 最快12/1開罰台水公司

