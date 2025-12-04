新店五重溪驚現螢光綠 陳乃瑜促強化科技稽查守護水環境

（記者陳志仁／新北報導）新店區建業路下方五重溪日前出現「螢光綠」異常水色，引發地方高度的關注；新北市議員陳乃瑜第一時間接獲通報後，立即聯繫環保局，要求啟動全面稽查，環保局隨即派員到場採樣檢測，並針對周邊社區、工廠與山區展開地毯式溯源，全力追查污染源頭。

圖／新北市議員陳乃瑜第一時間接獲通報後，立即聯繫環保局，要求啟動全面稽查。（新北市議員陳乃瑜提供）

陳乃瑜表示，這兩天環保局同仁「跋山涉水」沿溪逆行追查，一路從建業路周邊農地深入山區，沿著河道最底端持續前進，肉眼仍可見大片不明綠水，但地形受限，使查緝難度極高；她肯定第一線基層人員投入大量時間與人力，但也看見他們在器材、設備與人力上的不足，使得追查的進度受到限制。

廣告 廣告

陳乃瑜指出，目前面對突發污染事件，仍高度依賴人工巡查與肉眼判斷，既費時也不夠精準，傳統查緝的方式已不足以應付現代環境問題，應全面導入科技強化偵查能力；建議環保局可使用運動相機、延伸長臂設備、地形掃描工具、河道感測器、無人機與水域機器人等科技裝備，不僅能縮短追查時間，更能在關鍵時刻迅速定位污染流向，提高查緝效率，「科技會是基層最需要的好工具」。

陳乃瑜強調，新北幅員廣大，河川蜿蜒，現況的問題不僅是人力不足，也包括預算與設備上的侷限；她承諾將在議會爭取更完善的科技器材與人力補強，協助環保局在面對污染案件時能「更快、更準、更有效」，避免因設備不足而延誤最佳處理時機。

陳乃瑜呼籲，「守護新北水環境是所有人的共同責任」，她將持續監督，也會全力支持環保局強化偵測與監控量能；盼透過科技與制度並行，讓河川維護更加即時周全，避免類似事件再度發生，給新店與全體市民一個更乾淨、更安全的生活環境。

更多引新聞報導

5館1園同價惹議！陳乃瑜批文化局做法不合理不負責任

IN觀點／停水照妖鏡揭市府失能 議員自嘲選咱有三小路用

