新店公車上起口角！女嗆情侶「第一個殺你」 遭告恐嚇警傳喚

[Newtalk新聞] 新北市新店區昨日發生一起公車糾紛，41歲劉姓女子疑不滿車上太吵與一對情侶發生口角，期間劉女揚言「第一個就殺你」，警方獲報到場時，雙方雖已無衝突，但情侶表示欲提告，而劉女不願返回派出所，因此警方後續將另行通知到案說明。

新店警分局指出，昨日江陵派出所員警獲報，49歲姚男及謝姓女友與41歲劉姓女子在公車發生口角衝突，劉女不滿車內吵雜而出聲喝止，反遭姚姓情侶嗆「覺得吵可以自己包車」，引起劉女激烈回應「第一個殺你」，姚男隨即報警處理。

隨後3人下車，劉女並未等警察到場便離去，謝姓女子跟上一同搭乘644號公車，2人再度爆發第2輪衝突，劉女不僅再次出言恐嚇，還動手推擠謝女，公車司機見狀直接將車輛停下，等待警方到場處置，劉女直接離去進入捷運站。

員警與姚男抵達現場時已未見衝突，姚男及女友返回派出所製作筆錄，並向劉女提告恐嚇。劉女則不願隨員警返回派出所，警方將另行通知其到案說明，後續將函送台北地檢署偵辦。

