新店公車擦撞機車 女騎士骨折血流如注車禍畫面曝光

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市新店昨天（18日）下午發生一起驚悚車禍事故，一名洪姓公車司機駕車行經北新路二段，要右轉寶強路時，與一旁同樣要右轉的高姓女機車騎士發生擦撞，機車當場被夾在公車與路緣之間，高婦左腳踝骨折，當場血流如注，後續被送往醫院救治，至於確切車禍原因仍待釐清。

據了解，59歲洪姓男子駕駛公車，昨天（18日）下午2時許，駕車沿著北新路二段往北市方向行駛，行經寶強路口要右轉時，與同向騎機車同樣要右轉的67歲高姓婦人發生擦撞。

高婦的機車被夾困在公車與路緣階梯之間。（圖／翻攝畫面）

高婦的機車當場被夾在公車與路緣階梯之間，高婦的左腳踝也因車禍而骨折，當場血流如注，現場民眾見狀立即上前協助，並撥打119求救，後續也由救護人員到場協助包紮止血，送往新店耕莘醫院救治，所幸並無生命危險。

轄區新店警方獲報到場，對雙方施以酒測，酒測值均為0，確切車禍事故原因，仍待後續進一步釐清。

救護車到場救援。（圖／翻攝畫面）

