新店冬令發放祈福 溫暖圍爐共聚福緣
歲末團圓時刻，慈濟邀約照顧戶與關懷戶齊聚新店靜思堂，共享年節溫馨氛圍，體會慈濟人文精神與自耕福田的意涵。今年新店、文山、大安、中山、大同五區，共有一百三十七戶、二百四十九人，連同揚善青年三十一人，總計二百八十人參與。堂內張燈結綵、喜氣洋洋，志工熱情迎接，為2026年冬令發放祈福會揭開序幕。
活動伊始，主持人曹惠雀、張霓瀅以「健康過好年」歌曲帶動現場，祝福大家「健健康康過好年、平平安安到永遠」。隨後播放2025年慈濟大藏經，回顧一年來的足跡，並提醒眾生，四大不調、天災人禍頻仍，唯有戒慎虔誠方能安定人心。
來自大安區的志工吳桂芬，陪伴郭女士一家三年。郭女士因債務困境，原本經營的素食餐館因先生中風而停業，生活陷入拮据。她堅毅重啟餐館，並照顧未成年女兒。吳桂芬深受其堅韌精神感動，持續鼓勵與支持，讓一家人重燃希望。
郭女士感恩表示：「生活陷入谷底時，慈濟志工即時伸出援手，給予滿滿的愛。」如今餐館生意漸入佳境，她也以愛心餐回饋社會，成為富有愛心的店家，學習慈濟精神幫助他人。
新北市社會局副局長許秀能到場致詞，感謝慈濟六十年來持續不斷的關懷與協助。她指出，志工長年陪伴照顧戶，送物資、急難救助，讓弱勢家庭感受社會溫暖。政府力量有限，結合民間力量更能展現「1+1大於2」的效益。她並回憶三十年前板橋瓦斯氣爆火災，慈濟志工第一時間投入救援，行動迅速、無私付出，令人敬佩。副局長祝福大家新的一年平安喜樂、幸福成功。
活動中，兩位小朋友獻上一盆蘭花給姑姑施女士，感謝她多年來的照顧。施女士母親與哥哥相繼過世，以製作手工皂舒壓並義賣結善緣，毅然承擔撫養責任，視如己出，陪伴孩子課業與生活。
施女士常帶孩子參加慈濟人文課、才藝活動與籃球隊，培養「知福、惜福、再造福」的觀念，兩名孩子表現優異，獲頒慈濟新芽獎學金。訪視幹事陳月娥讚許她是三十年訪視中少見的典範姑姑，既是慈母亦是榜樣。施女士即將於2026年參加慈濟委員見習課程，持續行善。
花蓮精舍德佩師父向眾人感恩祝福，世間災難頻仍，唯有愛能安定人心，慈濟人因證嚴上人慈悲願力，隨時隨地投入救援，成為人間菩薩，勉勵大眾：「與好人在一起，就能做好事；一句好話、一份布施，皆能溫暖人心。」並祝福大家馬年馬到成功，生活圓滿。
午間圍爐團圓飯。主持人田暐甄、張薾桐熱情帶動，舞龍舞獅增添喜氣。香積菩薩們用心準備五道吉祥年菜。「五福臨門慶團圓」象徵福氣、健康、財富、平安、好運齊聚；「好事發生多富福」花生與豆腐寓意好事連連、福氣滿滿；「如意滿堂福壽全」盛於如意甕中，象徵圓滿吉祥；「五穀豐登賀新春」香菇油飯代表辛勤收成與家庭安定；「幸福火鍋」象徵一家人團聚的溫度與情感交流。
除美食外，現場還有戲劇「遊龍戲鳳」、抽獎、街頭藝人演唱等，場面熱鬧非凡。文山區景東里里長高鳳謙表示，志工善用專長服務社區，提升社會正能量，展現慈濟精神。
慈濟人以愛與陪伴，讓弱勢家庭感受社會溫暖；在感恩之餘，眾人亦立志承擔，回饋社會。隨著新年的鐘聲敲響，這份愛的能量將持續在人間流轉，溫暖無數心靈。
撰文／陳美卿；攝影／萬文郁
