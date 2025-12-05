新店分局擴大臨檢 啟用新裝備 貫徹「毒駕、酒駕零容忍」決心

（新店警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

為堅決遏止酒駕及毒駕等重大公共危險行為，新店警分局於昨（4）日晚間規劃執行「擴大臨檢暨防制毒駕、酒駕」專案勤務。本次勤務特別貫徹交通部新頒布之裁罰規定，全面將「毒品唾液快篩試劑」列為第一線執法工具，針對夜間高風險時段與路段實施路檢，以期杜絕酒駕、毒駕上路危害。

新北警分局指出，為貫徹程序正義及提升執勤安全，展現執法決心，新店警分局特別購入一批新式路檢牌面，以確保執勤現場的警示效果與人員安全。員警於現場針對攔檢車輛駕駛人，除執行標準酒精呼氣檢測外，對言行舉止可疑者，即依循法定程序使用唾液快篩試劑進行初篩，全程均依規定錄音錄影，保障駕駛人權利。新店警分局本次擴大臨檢勤務，共查獲持有毒品1件，以及毒駕公共危險案件1件，另統計自114年11月20日迄今查獲毒駕共計15件，均依法製單告發、扣車並移送偵辦，展現卓越執法成效。

新店分局長謝龍富嚴正呼籲，為了自己與他人的生命財產安全，民眾在飲酒後，務必搭乘大眾運輸或指定駕駛，切勿抱持僥倖心態以身試法。警方也特別提醒，依據最新裁罰基準，駕駛人若拒絕接受酒精或毒品唾液快篩檢測者，將重處以高達新臺幣18萬元罰鍰，車輛當場移置保管，並吊銷其駕駛執照。新店分局將持續不定期、不定點執行臨檢勤務，用最嚴格的標準為所有市民把關交通安全，持續為營造安全順暢的交通環境而努力。