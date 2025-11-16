新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受

新北市新店區15日下午發生機車與腳踏車車禍，兩人皆搶救不治。（圖／報系資料照）

新北市新店區15日下午3時許，發生一起機車與腳踏車相撞事故，造成34歲徐姓男子與86歲劉姓老翁雙雙不治。意外發生於大豐國小前方路段，事發後兩人皆被送往新店耕莘醫院急救，卻仍不幸身亡。徐男父親昨（16日）受訪時表示，兒子體格健壯、到院時仍意識清醒，對其突然離世深感不解，並希望釐清事故責任。

新店警分局指出，徐男住在新北土城，昨日前往台北市文山區上班後，下午3時許騎機車行經民族路，朝中正路方向行駛，行經大豐國小時，劉姓老翁從右側路邊騎腳踏車衝出，導致雙方碰撞摔倒。當時徐男尚能自行撥打119求救，消防與救護人員迅速到場處理。

院方指出，救護人員抵達現場時，劉翁已陷入昏迷，徐男則仍有意識，但肘部與頭部出現擦挫傷。兩人隨即被送往新店耕莘醫院，不過徐男到達醫院後曾告知救護人員要先取餐，甚至能自行填寫就診資料，因此未立即進入急診。待返回急診後接受治療，3點55分病情卻急轉直下。

醫界指出，徐男雖然能行走、意識清醒，外觀傷勢也不明顯，但可能因隱性嚴重損傷未即時被發現，例如主動脈剝離、重大血管破裂或心肌梗塞等致命症狀。確切死因仍須等待後續法醫解剖確認。

不幸的是，徐男最終在晚間6時3分宣告不治，而劉姓老翁也在晚間8時急救無效死亡。警方表示，兩人皆無酒精反應，肇事原因與責任歸屬仍需進一步調查。

徐父昨在板橋殯儀館接受媒體訪問時，強調兒子從小健康良好且有運動習慣，「壯得像牛一樣」，事故發生時無任何疾病徵兆，到院後仍神智清楚，卻在短時間內驟然離世，讓家屬無法接受。

他並指出，根據監視器畫面可見，劉翁是突然從巷弄騎出，「我兒子是正常行駛，根本來不及反應」，盼警方釐清真相。據透露，徐男送醫途中還曾聯絡妹妹，訴說自己遭遇車禍，未料父親於晚間5時許趕到醫院時，兒子已失去生命跡象。

