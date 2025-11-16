新店大豐國小前機車與腳踏車事故 22歲及86歲騎士雙雙不治

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區昨(15日)天發生2死事故，22歲徐姓男子騎機車行經大豐國小前，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，警消獲報趕抵，隨即將昏迷的劉翁送往醫院救治，而徐男自行赴醫院治療後病況急轉直下，經院方搶救3小時後，因傷勢過重不治，而劉翁急救至晚間8時許亦不治，詳細事故原因仍有待釐清。

新店警分局調查，徐男昨下午3時4分許，騎機車沿民族路往中正路方向行駛，但騎到大豐國小前方時，劉翁騎腳踏車突然從右側路旁衝出，2車發生碰撞後雙雙倒地。

據知，警消趕抵時，發現徐男手肘、頭部受傷，他起初意識清醒，不但自己報警，還向警方表示可以自行就醫，不料前往新店耕莘醫院後，情況急轉直下，在急診室中陷入昏迷，經搶救後仍於晚間6時3分宣告不治，而腳踏車騎士劉翁頭部受傷昏迷，急救至晚間8時許宣告不治。

據悉，家住土城的徐男，家屬稱其早上出門上班後，下午不清楚為何出現在新店，亦不清楚確切職業為何；至於劉翁家屬向警方稱，當時劉翁應是騎腳踏車外出買東西吃。

警方指出。雙方駕駛酒測值皆為0毫克，已調閱相關影像還原事發經過，肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步釐清，至於雙方確切死因，仍有待檢警進一步相驗釐清。

