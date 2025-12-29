新店婦嫌公車吵大聲斥責！與情侶爆衝突竟揚言：要殺你

監視器女友尾隨拍攝準備離去的劉婦。（圖／翻攝畫面）





新北市一名劉姓婦人，昨天（28日）下午，搭乘819路公車時，不滿車上小朋友太吵雜出聲制止，一對姚姓情侶檔看不下去幫腔回嗆「如果妳覺得吵，那可以包車」，劉婦氣不過竟放話「要殺你」，讓姚姓情侶檔心生畏懼報警尋求協助，後續雙方在七張捷運站前的644路公車上再度爆發衝突，轄區新店警方獲報迅速趕抵現場，但由於劉婦不願配合返回派出所製作筆錄，警方只好另行通知劉婦到案說明，全案也將朝恐嚇、妨害自由等罪嫌偵辦。

據了解，這起事件發生在昨天（28日）下午1時許，劉姓婦人搭乘819路公車途中，不滿3名公車上的小朋友聊天聲音太過吵鬧，因此出言斥責，同樣在車上的49歲姚姓情侶檔，認為３童音量不會到太大聲，加上斥責的內容太過份，看不下去之下，幫腔回嗆劉婦「如果妳覺得吵，那可以包車」，劉婦竟當眾放話「要殺你」，姚姓情侶檔當下認為人身受到威脅，因此打電話報警。

雙方後續同樣都在中興路三段與寶中路口公車站下車，姚姓男友留在現場等候警方到場，並向警方說明事發經過，至於女友則是拿起手機尾隨跟拍劉婦，一路尾隨至七張捷運站前的公車站牌，並一同搭上644路公車，雙方再度在公車上爆發口角衝突，劉婦更無故推了女友一把，公車司機見狀不敢開車，便停在現場等候警方到場。

轄區新店分局江陵派出所警員到場時，劉婦與女友已無衝突，警方便將姚男也一併帶到七張捷運站周邊，詳細詢問事發經過，並先行將姚姓情侶檔帶回派出所製作筆錄，至於劉婦卻拒不配合，不願返回派出所製作筆錄，警方只好先行受理姚姓情侶檔報案，後續也將寄發通知書，通知劉婦到案說明，全案也將朝恐嚇、妨害自由等罪嫌偵辦。

新店警分局呼籲市民朋友，有任何需要可撥打110尋求協助，警方已加強大眾運輸巡守，確保第一時間到場守護大家的安全。

警方詢問姚姓男友事發經過。（圖／翻攝畫面）

