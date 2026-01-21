新店婦過馬路遭公車撞！手腳骨盆骨折 車禍瞬間曝光

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市新店日前傳出一起嚴重車禍事故，一名蔡姓老婦人行經安康路三段、雙城路口，走在行人穿越道邊緣，要跨越安康路三段時，遭王姓公車司機撞上，當場重摔在地，導致蔡婦手、腳、骨盆多處骨折、頭部受創，經加護病房救治後，近日已轉入普通病房靜養，而肇事的王男則稱沒注意到老婦，確切車禍原因、婦人是否走在行人穿越道上以及王男是否涉及未禮讓行人仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在上週五（16日）晚間9時許，76歲蔡姓老婦走在新店區安康路三段、雙城路口，走在行人穿越道邊緣，要跨越安康路三段，未料，65歲王姓公車司機卻直接迎面撞上蔡婦，導致蔡婦當場摔倒在地。

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

救護車趕到現場急忙將蔡婦送往醫院救治，經新店耕莘醫院診斷後，發現蔡婦手、腳、骨盆多處骨折、頭部受創，經在加護病房觀察多日後，近日已轉進普通病房休養。

轄區新店警方獲報到場，發現王男酒測值為0，宣稱當時穿越路口時，並未注意到蔡姓老婦才會發生碰撞，而警方後續也將針對蔡婦是否走在行人穿越道上、王男是否未禮讓行人等車禍原因及細節進一步釐清。

肇事公車。（圖／翻攝畫面）

