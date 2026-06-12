新店婦開車進停車場後失聯！ 4天後被發現陳屍樹林

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警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）





新北市新店警方今天（12日）上午接獲報案，新店路渡船頭停車場傳出有女子陳屍樹旁，警方獲報緊急派員到場，經確認死者為童姓女子，而她從週一（8日）上午就已駕車駛入停車場，就未曾再離開過，後續也將通知家屬到場，進一步釐清確切事發經過。

據了解，50歲童姓女子週一（8日）上午11時許，自行開車進入新店區新店路的渡船頭停車場，就未再離開過，未料，今天（12日）上午7時許，卻有民眾發現童女雙腳懸空陳屍在一旁樹林間。

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轄區新店警方獲報緊急派員到場，發現童女已明顯死亡，現場並未發現死者物品，後續也將進一步通知家屬到場，釐清確切死因與事發經過。

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