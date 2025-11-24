新店安康路機車跨線撞對向機車 兩騎士受傷送醫

（新店警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市新店區安康路二段250號前昨（23）日21時29分發生一起交通事故，新店警分局接獲通報，立即派遣交通分隊及轄區派出所員警到場處置，經查為機車騎士高男（74歲）騎乘之普重機車沿安康路二段往新店方向行駛，於事故地點跨越分向限制線駛入對向車道時，與對向外側車道直行機車騎士朱男（62歲）所騎乘之普重機車發生碰撞，致二車受損、二騎士均受傷由救護車送往新店慈濟醫院救治。

新店警分局指出，高男因顱內出血，經急救後生命跡象目前已穩定，院方持續觀察治療中。朱男受有擦挫傷，於治療後已自行出院。雙方均無酒駕情事。詳細肇事原因仍待查。