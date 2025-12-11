新店安成公園改善工程 劉哲彰爭取1280萬打造櫻花打卡新據點

248251211a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為改善設施老舊、遊具匱乏的現況，新北市議員劉哲彰攜手安昌里里長范姜玉嬌，成功爭取總經費1280萬元的改善新店區安成公園工程正式啟動。劉哲彰表示，安成公園是許多安坑市民日常散步、陪伴孩子成長的重要場所，這項重要工程12月中將進場設置圍籬，預計在2026年中完工，屆時公園將華麗轉身為兼具安全、友善與賞櫻特色的「安成櫻花公園」。

劉哲彰表示，安成公園作為地方重要的休憩及運動場所，設施升級是安坑市民長期以來的共同期盼。這次改造不僅是承諾的兌現，更是透過打造高品質的綠色空間，讓公園設施能滿足全齡的健身與使用需求。他強調，未來公園將成為連結社區情感、促進親子交流的友善場域，徹底保障居民安心、舒適地享受休憩時光。

廣告 廣告

248251211a10

劉哲彰指出，改善工程針對園區內主要問題，包括全面汰換老舊遊戲場，徹底提升孩童遊玩安全；重新規劃步道動線，根治高低差與動線分岔問題；打造全齡無障礙環境，補平不平整鋪面、改善排水、增設友善座椅；並以櫻花主題景觀，使公園成為春季打卡的新據點。

劉哲彰特別感謝范姜玉嬌的用心與積極奔走，同時感謝公所與農業局的專業規劃與支持，大家齊心努力，才能一步步實現市民的期待；未來櫻花盛開時，歡迎大家一起來安成櫻花公園賞花、打卡、感受生活中的美好。他也承諾，將會持續為新店爭取更多優質的公共建設，讓市民生活更便利、更幸福。

照片來源：新北市劉哲彰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北板橋清潔隊年終團聚 周勝考允諾：把隊員訴求帶入市政

新北金山百年舊飛行場遺址重現 白珮茹籲串聯觀光廊帶

【文章轉載請註明出處】