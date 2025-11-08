新店客運643公車自撞施工告示牌緊急煞車 1大2小受傷送醫
台北市中山區今（8）天早上10點多發生公車自撞事故，一輛643路公車行經四平街和松江路口時，突然自撞路中的施工告示牌，駕駛緊急煞車，但仍造成車上的1名大人、2名小孩受傷，送醫急救後所幸意識都清楚，詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。
公車自撞路中的施工告示牌釀3傷。圖／台視新聞
責任編輯／網路中心
