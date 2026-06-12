新店寶高智慧園區閃耀國際 勇奪FIABCI雙料大獎

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新北市產業建設再獲國際肯定！「FIABCI 全球卓越建設獎（World Prix d'Excellence Awards）」昨（11）日於維也納舉辦頒獎典禮，新北市政府經濟發展局打造的「新店寶高智慧產業園區」，勇奪「公部門基礎建設／環境適意工程類」全球金獎，以及「辦公建築類」全球銀獎，成為本屆少數獲得雙料殊榮的公共建設案，成功將新北市產業園區開發成果推向國際舞台。

「全球卓越建設獎」為全球不動產與建築領域的指標獎項，為世界不動產聯盟(FIABCI)籌辦，評選過程須經全球45個分會推薦，並由來自各國共65位國際專家共同評審與鑑定。新店寶高智慧產業園區此次一舉榮獲2026 全球卓越建設獎金、銀雙獎，亦為新北市自升格以來首獲金獎紀錄，建設品質獲得國際獎項認可。

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經發局長盛筱蓉表示，新店寶高園區一期自108年啟動開發、110年完工啟用，以智慧、永續理念進行整體規劃，打造過程始終堅持工程品質與建設標準，成功將閒置土地轉型為兼具產業發展、生態環境與生活機能的智慧產業園區。除設置公托中心、綠地開放空間及完善公共設施外，也導入智慧管理系統，提供優質投資環境，這些都是本次獲獎的主要原因。

新店寶高智慧產業園區先前已獲公共工程金質獎等多項殊榮，本次更勇奪全球卓越建設獎金銀雙獎，代表新北公共建設已獲得國際的肯定與讚賞，顯示新北的創新與領先實力。目前更已吸引鴻海、Tesla、Garmin等國內外指標企業進駐，帶動新北產業升級與就業發展。

經發局說，為持續擴大產業發展量能，市府目前正依程序辦理新店寶高園區二期報編作業，預計投入約270億元資金開發。在未來一、二期共計9.4公頃的園區空間全面推動後，預估可為在地引進約7,630個就業人口，並創造約183億元的年產值。吸引企業持續深耕新北，攜手市民共創安居樂業的城市願景。

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