新店小碧潭驚爆「部落衝突」！1人頭手遭狠砍送醫搶救

最新消息，今（15日）上午在新北市新店區發生喋血衝突，有一名男子的雙手跟頭部被砍到鮮血四濺，頭部的傷據悉在後腦，傷口長達20公分，嫌犯目前已被逮捕。

新店小碧潭一帶15日上午發生持刀砍人事件，傷者被緊急送醫。（圖／示意圖，中天新聞）

據新店分局指出，全案發生在上午約9點41分，獲報後立即派遣碧潭派出所線上巡邏警力前往處理，經現場了解現年41歲的傷者宋男，與嫌犯29歲林男於上述時地聊天時，因為不滿對方的說話方式及口氣，因而發生口角，林男持不明刀械攻擊宋男，致宋男左手背、右手跟頭部左上側受傷。

宋男被緊急送往耕莘醫院救治，所幸意識清楚無生命危險，而經查打電話報案的就是嫌犯林男自己，他打完電話後就逃離現場，警方調閱路口監視器發現他疑似藏匿於附近空屋內，目前已經逮捕到案正在偵訊釐清犯案動機。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

