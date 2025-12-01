新店少年人行道騎車撞上女童 親友化身「物理老師」怒斥責
新北市新店裕隆城旁，昨天（11月30日）晚間發生一起交通事故，一名謝姓少年騎乘Ubike單車違規行駛在人行道上，菜籃卻不慎撞上同在人行道上的顧姓女童，導致女童受傷，後續警方介入將依交通事故處理程序受理，並依《道路交通管理處罰條例》對謝姓少年開罰；而有民眾目擊雙方爭執過程，女童親友化身「物理老師」，指責少年：基礎物理有沒有學好。
據了解，這起車禍事故發生在昨天（30日）晚間9時許，15歲謝姓少年騎乘Ubike單車違規騎乘在新店中興路三段裕隆城旁的人行道上，不慎撞上5歲顧姓女童，造成女童右臉右頸挫傷，後續女童母親自行帶著女童前往醫院就醫。
而新店警方後續依交通事故程序受理，另認定謝姓少年違規，依《道路交通管理處罰條例》第74條1項5款「在人行道或快車道行駛」，開罰新台幣3百元以上，1200元以下罰鍰。
有網友當下透過錄下雙方車禍後瞬間，只見女童親友其中一人指責「你騎那麼快，當然煞不住阿」，另名親友痛罵，「你有沒有想過自己的體重加上速度，會造成甚麼樣的結果，還在人行道上這樣衝，基礎物理有沒有學好阿？」雙方爭論過程讓網友傻眼直呼：「人身攻擊耶」、「她要教她算重量了，物理老師」。
