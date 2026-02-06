新店山區租地非法囤200公噸廢棄物 環保公司負責人等4人送辦

安城清潔社等公司會計吳苡芯(左二)與豪萬公司負責人蔡耀成(右一)。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕檢警獲報，安城清潔社、木田清潔社及潔立安環保公司負責人黃中進，涉與豪萬環保公司負責人蔡耀成合作，在新北市新店區祥和路山區租土地，非法存放一般廢棄物高達200公噸，台北地檢署昨指揮新北市刑大兵分9路發動搜索並拘提黃、蔡等4人，今天移送檢方複訊中，全案朝違反廢棄物清理法偵辦。

依廢棄物清理法規定，從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託的機關，申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，才可以受託清除、處理廢棄物業務。

檢警調查，安城與潔立安公司雖有清除許可，可收集、清運一般廢棄物，但並無貯存資格，黃中進涉嫌從去年起與蔡耀成合作，由黃男在新店祥和路山區租土地，把跟新店地區大樓、社區簽約收取的家戶垃圾，非法存放在土地上，總計約200公噸。

檢察官卓浚民昨指揮新北市刑大並會同新北市政府環境保護局，持法院核發的搜索票，搜索黃、蔡等人住處及安城與潔立安等公司共9處，拘提黃中進及公司會計吳苡芯、蔡耀成及豪萬公司員工余進源等4人到案，全案朝違反廢棄物清理法偵辦。

安城清潔社等公司負責人(左一)黃中進及豪萬公司員工余進源(右二)。(記者王定傳攝)

