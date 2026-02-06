新店山區遭違法倒200公噸廢棄物 檢調9路搜索拘提4人

記者楊佩琪／台北報導

檢警獲報，新北市新店祥和路一林地保護區疑似遭非法傾倒廢棄物，經追查發現，「安城」、「木田」、「潔立安」、「豪萬」4家清潔社涉嫌將在新店區承包處理的一般廢棄物違法堆放，至檢警到場蒐證，堆放量多達200公噸。台北地檢署5日指揮新北市刑警大隊兵分9路搜索，傳喚負責人黃中進、蔡耀成與會計、員工等共4人到案，6日移送北檢複訊。全案朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

檢警追查，「安城」、「木田」、「潔立安」3家清潔社負責人黃中進，租下位於新店祥和路一帶林地保護區，卻在未取得設置儲存場資格狀況下，自2025年起，將承包新店區社區大樓廢棄物清理業務所取得的家戶垃圾，違法堆放在保護區，違規作為中繼站。又收取「豪萬」清潔社負責人蔡耀成「租金」，讓豪萬清潔社也能將收取的垃圾堆放在保護區。

廣告 廣告

檢警至現場蒐證時，發現1年多來，違法棄置在保護區的廢棄物，至少200公噸。台北地檢署5日指揮新北市刑大，會同新北市政府環保局，兵分9路搜索，拘提2名負責人及安城等3家清潔社會計吳苡芯、豪萬清潔社員工余進源等一共4人到案，6日移送台北地檢署複訊。

更多三立新聞網報導

在中國發文「斬首賴清德」！北檢起訴台男 建請法院從重量刑

「健保扣費義務裁罰案」憲法法庭宣判 判決部分違憲

台積電2工程師交保理由曝光 科技監控、繳回護照條件出爐

性侵案孫生出庭喊冤嗆「像禪院家被反噬」 喊：Coming soon

