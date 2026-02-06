新店山區驚見「垃圾山」！4清潔公司亂倒200噸廢棄物 北檢搜索拘提4人

4清潔公司涉不法堆置廢棄物，北檢展開搜索拘提。馮茵攝

新北市新店區祥和路山區驚見大量廢棄物遭違規堆置，現場宛如「垃圾山」，經民眾通報後檢警展開調查。經初步清查，遭棄置廢棄物總量高達約200公噸，來源不明。台北地檢署指揮警方展開偵辦，發現有4家清潔公司未取得存放許可，涉嫌將收集來的垃圾載往林地保護區違法堆放，今（6日）兵分9路搜索，拘提相關負責人到案說明。

據了解，安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司承租新店祥和路山區一處林地，再將土地提供給豪萬公司使用。4家公司平時自新店區多處社區大樓清運垃圾後，在未取得許可證的情況下，直接運至該處集中堆置。

檢警接獲檢舉後展開蒐證，查出業者均未取得廢棄物存放許可，涉嫌違反相關環保法規。檢方6日指揮專案小組兵分9路搜索，並拘提安城、木田、潔立安3家公司黃姓負責人及吳姓會計，以及豪萬公司蔡姓負責人與余姓員工等4名被告到案，全數於下午2時許陸續抵達北檢接受複訊，全案持續擴大偵辦中。



