新店山區黑心犬舍曝光！母狗癱瘓長蛆慘死...現場還搜5袋狗屍

年逾70歲的鄭姓老翁涉嫌在新店偏僻山區非法經營「山中神犬舍」。經民眾檢舉後，新北市動保處派員前往稽查，赫然發現現場環境髒亂不堪，犬隻多數精神不濟、病懨懨，其中更有狗隻倒臥地上奄奄一息，送醫後仍不治死亡。經解剖確認，該犬全身長滿蛆蟲，顯示已癱瘓多時，現場另搜出5袋腐敗狗屍。台北地檢署30日偵結，依違反《動物保護法》起訴鄭翁。

據了解，鄭翁長期在新店山區經營名為「山中神犬」的土狗繁殖場，飼養數十隻台灣高砂犬，卻未依法取得繁殖及買賣許可證。動保處接獲檢舉前往稽查時，發現現場擺放不潔食物與飲水，犬舍環境惡劣，經查也確認鄭翁未替犬隻施打狂犬病疫苗。

稽查過程中，動保人員發現一隻母狗懨懨地倒臥地面，看起來相當虛弱，隨即要求鄭翁立即送醫救治，但該犬於4天後仍宣告死亡。獸醫作證指出，該母狗生前身體已佈滿蛆蟲，顯示癱瘓情況持續一段時間，且四肢有嚴重殘缺。

此外，人員還目擊部分犬隻脖子遭鐵鍊緊緊卡住，脖子肉滿溢出來，身上布滿跳蚤；更令人不寒而慄的是，現場地面發現5個麻布袋，內裝腐敗發臭的狗屍。新北市動保處因此依無照繁殖、無照買賣、不當飼養、未施打狂犬病疫苗及犬隻死亡等多項違規情事，對鄭翁裁罰共計116萬8000元，並函送台北地檢署偵辦。

鄭翁到案後辯稱，其飼養的犬隻「都不會生病」，無須就醫，至於生病死亡的狗則稱是「從別處跑來的」。檢察官不採信其說詞，認定鄭翁對犬隻照顧顯有重大疏失，依法提起公訴。

諷刺的是，鄭翁多年前曾受訪分享自己的養狗策略，當時他表示，自己會在狗狗長到4個月時到溪邊放養，此舉引來動保人士關切，但他澄清定時餵養，沒有虐待，還誇口稱知名電視製作人周遊、三立總經理張榮華都曾買過他的狗。



