新店平價牛排歇業真相！大咖地主推百億都更案

新店寶橋路平價牛排館突歇業，非經營不善，而是1.9萬坪土地將改建住商大樓，帶動房價年漲近5%。（圖／東森新聞）





在新店寶橋路上的三角窗，有家開了十多年的平價牛排館，最近突然歇業，但真正原因不是經營不善，而是包含後方總共1.9萬坪土地，背後地主將規劃成7棟住商混合的大樓，預估單坪能破百萬元。而新店房價也微幅上漲，平均單價一年也漲了將近5%。

香噴噴油亮牛排，有肉有麵有配菜，百元親民價格，常常大排長龍。知名牛排館卻爆出歇業，但實際原因卻是這塊地要大變身。

位在新店寶橋路上的這家連鎖牛排館，已經開業超過10年，在今年1月初歇業，現場招牌已經全部撤下來了。而這裡的地主是正大尼龍公司，要準備開發都更蓋住商混合大樓。

不只招牌沒了，內部還能看到工人忙進忙出，牛排館就在黃金三角窗，但大咖地主擁有的，還有包含後面一整片1.9萬坪土地，預計在兩年後動工，要蓋出7大棟合計總銷能到518億元，因為附近不只有百貨，還有商辦高速公路，預估單坪能破百萬元。

高力國際董事黃舒衛：「周邊原來都是完整的這個工業區地塊，所以我們看到，整個開發的規模非常完整，再加上它非常近所謂的七張站，跟大坪林站交通非常方便，也近所謂的新店交流道，所以在公共運輸、軌道經濟上面都得利。」

雖然全台各地都分別還有4000戶以上等著要賣，不過新建案一樣持續在推。因為高房價下，購屋族台北市買不起，就把目光轉向新北市，尤其新店區平均單價，從2024年的每坪50.4萬，去年漲到52.8萬元，年增4.8%，超車永和中和三重，重返新北房價一哥，這下買房好時機到了嗎？

高力國際董事黃舒衛：「待售量的問題是比較大，而且我們看到，議價空間也會比較大，那對於買方來講，也是一個相對比較好的入場時機，可能會有12%-18%左右的這個（議價）空間，最主要是我們看到它的取得成本跟時間不一樣，會有比較大落差。」

屋主和建商都紛紛給出讓利策略，就是為了要提高買氣，從新建案到預售屋中古屋，對有剛性需求的買家來說，進場空間也正在打開。

