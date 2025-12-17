新店心靈教室竟是邪教煉獄 逼學員同性結婚、當眾自瀆狠削5300萬判決出爐

被害人參加心靈課程，沒想到卻被精神折磨、高壓監控，若反抗還會遭集體霸凌。（示意圖，xframe）

67歲張淑珺與60歲陳美妃這對假心靈大師拍檔，在新店創辦「帕拉淨心養生莊園企業社」與「新心人類非凡教育訓練有限公司」及「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」，專挑身心脆弱的民眾下手，她們謊稱能靠能量淨化逆轉癌症與人生困境，其實是利用受害者急於求救的心態，建立起令人髮指的精神牢籠，這場騙局捲走被害人高達5298萬6139元。

鎖定身心脆弱民眾洗腦恐嚇

張淑珺自命為心靈導師，聯手陳美妃成立養生莊園，打著自我成長課程的名號，對王姓婦人母子等4人實施長達數年的心理操控。她們鎖定身心脆弱的民眾，甚至連癌末患者都不放過，成天對學員洗腦恐嚇。她們利用受害者對癌症與生活困境的焦慮，憑藉張女曾受過心理學訓練，偽裝成專業人士騙取信任。一旦學員入坑，她們就利用恐嚇話術建立絕對權力。

羞辱學員修行還要簽百萬本票

課程核心完全建立在威脅與恐嚇之上，學員若想退出，就會遭到詛咒，痛罵「沒救」、「死定了」，「必死無疑且會死的很難看」等羞辱性言詞。為了徹底掌控，她們創立群組要求學員定時匯報起居，漏接電話還會被罰款千元，稍有遲緩就被指責業力深重，甚至要寫下百萬本票來對抗內在業力。受害者在群組裡被以死豬、妖女等難聽綽號羞辱，還對癌末的學員以「死人」稱呼，多名被害人長期遭受精神凌遲。

體罰霸凌情節更聖恐怖電影

這套課程簡直比恐怖電影還離譜，張、陳兩人更介入學員私生活，強迫學員與同性結離婚以利奪產，甚至指示王婦賣掉遺產房屋來繳學費，兩人還命令學員去跑外送或當義務看護，並將辛苦錢悉數上繳，甚至逼人賣房供她們揮霍。莊園內部充滿暴力與猥褻，兩人以自我突破為藉口，逼迫學員撞牆、跳青蛙跳，甚至要求學員當眾做出自慰等猥褻行為。對於不服從的人，兩人還會鼓動集體霸凌，導致學員傷痕累累。直到4名受害者受不了精神虐待向刑事局報案，這場包裹著心靈糖衣的恐怖統治才終於被拆穿。

主嫌不起訴原因曝光

檢警查出4名被害人共被坑殺近5300萬元，檢方依恐嚇、詐欺取財、強制罪等罪起訴陳婦並追繳所有不法所得，主嫌張女已於9月身亡，獲不起訴處分。民事判決則裁定兩人須賠償受害王姓母子1300萬元。

