新店情侶倒臥公園 一死一命危

新北市從事保全的卞姓男子、詹姓女子情侶檔，16日被發現倒臥新店陽光運動公園內，一旁有高粱酒瓶，卞男送醫不治，詹女插管急救中，警方初步排除他殺，原因尚在調查。另林口區18日上午發生凶殺案，葉姓男子疑不滿78歲陳姓老翁私自移走絲瓜藤棚，持水果刀刺死陳翁，警方逮捕葉男後依殺人罪嫌送辦。

新店陽光運動公園管理員16日上午9時許在陽光橋下欄杆旁階梯處，發現65歲卞男與45歲詹女倒臥在地且均叫喚不醒，立即向警方及消防局報案。救護人員到場發現卞男已無呼吸心跳，詹女陷入昏迷，隨即將2人送往台北慈濟及新店耕莘醫院急救，但卞男急救後仍不治，詹女目前仍在加護病房插管急救。

警方勘驗發現，現場留有高粱酒及飲料瓶，無打鬥跡象，初步排除外力介入。據了解，卞男、詹女均未婚，2人為情侶關係，平時工作、生活正常，親屬及友人亦無聽聞2人曾有不好念頭。檢察官相驗卞男遺體後，指示擇日解剖，釐清死亡原因。

此外，林口區59歲葉姓男子與陳姓老翁過去曾為種植蔬菜起爭執，18日上午7時許2人在文化一路巷底的菜園再度發生口角衝突，葉男持30公分長水果刀朝陳翁猛刺4刀後，騎車逃逸。陳翁送醫急救仍不治，葉男則騎車返回租屋處更換衣服及藏匿水果刀，再前往新莊工地工作，案發4小時後被警方循線逮捕。

據了解，葉男疑不滿陳翁私自移走他的絲瓜藤棚，導致絲瓜枯萎無法收穫，氣憤下持刀行凶。警訊後依殺人罪嫌將葉男移送新北地檢署偵辦。檢察官昨相驗陳翁遺體，死者的兒女到場相依而泣，並表示不清楚父親與凶嫌有何過節。