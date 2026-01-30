新店慈濟急診室遭縱火 21歲男病患落網

〔記者鄭景議／新北報導〕一名二十一歲男性病患昨日下午才由家屬與警消協助，強制送往新北市新店區慈濟醫院急診室治療，不料昨傍晚6時許竟在急診室男、女廁所內縱火。新店分局江陵派出所接獲報案趕抵時，火勢已由醫院保全及時撲滅，警方透過監視器鎖定男子身分並當場逮捕。雖然院方事後表示暫不追究，但警方偵訊後仍將依公共危險罪嫌，函請台北地檢署偵辦。

新店分局於昨日傍晚6時27分接獲110轉報，指稱慈濟醫院急診室廁所內疑似傳出火警。江陵派出所員警趕抵現場，發現急診室內的男、女廁所均有燒灼情形。其中女廁洗手台旁的擦手紙架遭人點火毀損，男廁地板上則留有部分焚燒後的灰燼，所幸現場火勢在第一時間就被醫院保全撲滅，並未波及其他醫療區域或造成人員傷亡。

廣告 廣告

警方隨即調閱院內監視器畫面展開追查，發現一名男性病患形跡可疑，曾先後進出該處男女廁所。據調查，該名男子在昨日下午才因為精神不穩被強制送醫，沒想到在留院觀察期間，竟趁醫護人員不注意，潛入廁所內點燃擦手紙及物品。

警方隨後在急診室內發現該名男病患，由於在公共場所點火已嚴重危害公共安全，江陵派出所員警在場全程戒護，待其醫療行為結束後，隨即將人帶回派出所製作筆錄，全案詢後將依刑法公共危險罪嫌函請台北地檢署偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

新店慈濟急診室驚傳縱火 廁所擦手紙遭點燃及時撲滅

