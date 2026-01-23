新店戶政公務員收賄查個資爽撈千萬！ 檢今偵結成國民法官貪汙首案

王子誼遭起訴。（示意圖／方萬民攝）

台北地檢署2024年破獲「台版地面師案」後，持續追查發現新店戶政事務所公務員王子誼受土地開發業者行賄，查詢不動產所有人或其繼承人個資，共賺取1114萬973元不法所得。台北地檢署今（1月23日）偵結此案，依貪汙治罪條例公務員違背職務行為收受賄賂等罪起訴。由於2026年起，涉及最輕本刑10年以上的罪刑將擴大適用國民法官參審制，本案也成為全台首件採納此擴大適用範圍的案件。

整起事件源自於2024年，台北地檢署偵辦「台版地面師案」一審共44人被判刑，全案目前仍由高等法院審理中。不過，檢調持續追查以後，發現新店戶政事務所公務員王子誼疑似自2014年至2024年間，長期收受建商、土地開發業者賄賂，並提供其查詢個資，其中包括戶籍謄本等內容，並藉此賺取不法利益共1114萬973元。

廣告 廣告

台北地檢署2025年9月25日指揮調查局搜索王子誼住處以及涉案業者公司，並約談14人，後續因為罪嫌重大，於當晚依照違反貪汙治罪條例等罪，聲押禁見王子誼，並於隔日由台北地院裁准，王子誼也一路被羈押至今。

由於王子誼的押期將屆，台北地檢署於今日偵結此案，依違反貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂等罪起訴。另外，本案另外還有16名業者涉犯行賄等罪嫌，目前仍由檢方另案偵辦中。值得注意的是，國民法官法今年起擴大適用範圍至「最輕本刑為10年以上徒刑」之罪，包括本案所涉及的貪汙治罪條例第4條範圍，因此本案也是全台首件由國民法官參審的貪汙案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會