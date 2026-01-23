新店戶政員涉收賄1114萬查個資被起訴 首件貪污國民法官法案出爐

〔記者王定傳／台北報導〕檢警調前年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，一審已判決44名被告有罪，檢調持續追查發現，新北市新店戶政事務所員工王子誼，涉收賄1114萬，幫16位建設開發等業者委託，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料，台北地檢署今日依「貪污治罪條例」違背職務收賄罪嫌起訴王女。

這是貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌，適用國民法官法施行後的第一起案例；16名業者行賄部分不適用國民法官法，另案偵辦。

國民法官法於2020年8月制定公布，2023年1月1日開始施行，就「故意犯罪因而發生死亡結果」之案件採行國民參與審判；今年1月1日起，「最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」亦將納入國民參與審判案件範圍，涵蓋貪污治罪條例多款罪名。

