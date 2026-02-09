新店捷運站傳男子持刀 警到場未尋獲持續警戒

（中央社記者曹亞沿新北9日電）台北捷運新店站今晚傳出有男子在車廂中持刀，新店警方到場未發現該男子，調閱監視器也未見持刀畫面。警方仍保持警戒，持續調閱監視器畫面、搜索。

新北市警局新店分局表示，今天晚間7時許接獲台北捷運行控中心通報，於北捷新店站311次車後三節車廂，有男子持刀，需警方協助。

警方立即派遣碧潭派出所警力到場，但未發現通報所稱持刀男子，現場也無民眾受傷或恐慌情事。經調閱月台監視器並未看見有人持刀，通報所稱持刀者為1名老人，警方正比對相似特徵持續搜索。

警方表示，目前警力仍持續在捷運站周遭戒備，已調閱監視器畫面及查證相關資料，現場也無恐慌或踩踏事件。（編輯：蕭博文）1150209