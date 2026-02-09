新店捷運站驚傳「持刀把玩」？警方急澄清：虛驚一場

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。據了解，有民眾於臉書社團發文指出，一名老翁在捷運新店站的2號月台上疑似把玩刀具，這一行為立刻引起其他乘客的注意，並隨即報警。警方接獲通報後，迅速派遣全副武裝的警力前往現場調查，並在附近展開搜索。

有民眾於臉書社團發文指出，一名老翁在捷運新店站的2號月台上疑似把玩刀具，這一行為立刻引起其他乘客的注意，並隨即報警。（圖／翻攝畫面）

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事情發生在9日19時37分許，新店分局接獲台北捷運行控中心通報，於北捷新店站311次車後三節車廂，有男子持刀，需要警方到場協助，立即派遣碧潭派出所警力前往了解，到場回報未發現通報所稱之持刀男子，亦無發現傷者與民眾恐慌情事。

廣告 廣告

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。（圖／翻攝畫面）

警方指出，經調閱月台監視錄影設備與無線電通報內容，發現為頭戴帽子老人，刻正比對相似特徵之人中。現場警力保持警戒，持續於捷運站體周遭搜尋、戒備。新店分局表示，已調閱監視器畫面及查證相關資料，現場亦無「恐慌或踩踏」事件，並落實常態性維安工作，確保捷運站體及旅客安全無虞。

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。（圖／翻攝畫面）

新北市的新店捷運站於9日晚間7時許，發生一起持刀事件，引起民眾的恐慌。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/15公尺的玩命！阿北國道拋錨嫌拖吊費貴「推車下國道」

影/新北中和工廠地下室火警！ 疑保麗龍燃燒飄有毒黑煙氣體

寒流威力驚人！台中24小時21人無心跳 108歲人瑞猝死