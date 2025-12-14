新店搶災便道坍落 混凝土塊撞破民宅外牆幸無人傷

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市新店碧瑤、錦秀社區日前因擋土牆坍塌搶災中，沒想到施工便道坍落致混凝土塊撞破民宅牆壁，幸無人傷；市府表示，要求廠商移除土塊，辦理專業技師檢查、建物外牆修繕。

新北市日前連日降雨，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，根據國民黨新北市議員黃心華臉書（Facebook）貼文表示，之前發生擋土牆倒塌意外的搶災工程現場，發生施工災害，所幸沒有人傷亡。

他貼文表示，此次意外原因，是因為要打造一個施工平台，因此先用混凝土重力塊疊成四周的「圍牆」，然後再往中間區域澆置低強度混凝土；無奈澆置速度、分層澆置批次、下雨帶來的額外水份、重力塊堆疊方式等「負面因素」沒有考慮周詳，造成土塊被推倒砸破民房外牆。

新北市政府養工處對此發布新聞稿說明，新店碧瑤、錦秀社區13日搶災施工便道坍落，施工廠商已於今天凌晨將坍落混凝土塊移除，遭土塊擊中建物為錦秀路某民宅1、2樓，造成磚牆破損。

養工處表示，新店碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌，此建物住戶已撤離，暫無人居住，但仍為此事造成周邊居民虛驚表示歉意，後續將邀請專業技師公會進一步檢查後，辦理建物外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率前提下，審慎進行搶災作業。（編輯：陳仁華）1141214