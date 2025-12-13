新店擋土牆坍塌再釀事故！混凝土塊墜落民宅

新北市新店區錦繡山莊擋土牆今（13）日再度發生意外，先前搶修工程所使用的混凝土方塊，今日因地基不穩滑落，掉入鄰近住戶範圍，所幸未傳出人員傷亡。

新店錦繡山莊擋土牆再釀事故，混凝土塊墜落鄰宅。（圖／新北市議員陳儀君提供）

新店區公所工務課接獲通報後，已派員到場處理，並加強現場警戒與安全評估，避免二次災害發生。

回顧事故背景，今年10月27日，受連日豪雨影響，新北市新店區錦繡與碧瑤社區間的擋土牆曾發生嚴重坍塌，導致49戶、117名居民緊急撤離。當時新北市工務局即調派機具進行搶修，並設立現場指揮所協助安置與後續處理。

