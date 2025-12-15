新店擋土牆灌漿意外砸破民宅 黃心華籲新北市府速給受災戶回家時程

248251215a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區碧瑤、錦秀社區自今年10月發生大規模擋土牆崩塌後，後續搶災工程在13日深夜傳出工安意外。事故疑似是施工方進行施工平台灌漿加固時，重力塊被流動的混凝土漿體衝倒，導致圍牆結構失衡。新北市議員黃心華接獲消息後，迅速抵達現場關切、了解狀況，並立即要求市府團隊正視工地管理問題，對長期在外居住的受災戶，儘快給出一個「何時可以回家」的明確時程承諾。

黃心華表示，這起事件發生在搶修工地的施工便道上，當時工人正進行混凝土塊堆疊及加固灌漿作業。養工處說明，由於坍塌點緊鄰民宅且工作空間狹窄，施工隊伍才採用先以重力塊組成圍牆、再灌注低強度混凝土的工法。養工處初步調查，事故疑似是因對澆置速度與分層批次的控制不當，造成漿體側向壓力過大而坍落。

廣告 廣告

248251215a02

重力塊傾倒後，砸破民房外牆，導致尚未凝固的混凝土漿體部分溢流，所幸屋內居民已預防性撤離，現場無人受傷。事故發生後，新店區長、養工處副處長及工務局長等市府高層官員均連夜趕到現場處理。黃心華表示，他當場已針對施工安全與管理問題提出意見，要求市府團隊需嚴肅應對工地安全。

黃心華指出，搶災工程規模大且過程艱難，他判斷一整套搶災工程距離完工日期大概還需要好幾個月。黃心華強調，受災民眾經歷長時間無法返家的煎熬，租賃或借住的安排面臨極大的生活變數。他要求市府必須發揮同理心，主動積極地給予受災住戶一個相對明確的時程表，這是政府負責任的具體展現。

248251215a03

針對後續搶災工程的作業規範，養工處已強制施工廠商立刻檢討缺失並提出改進方案。作業模式被要求必須嚴格調整為更謹慎的逐層灌漿加固方式，施工單位須確認每一層灌漿位置強度達到標準後，才能執行下一個升層的混凝土澆置作業，藉此確保最終結構品質與安全。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

從匹克球到滑板體驗課 劉哲彰打造新亮點提升新店運動風氣

新北坪林公墓遷移 陳永福呼籲市府重視「在地安奉」問題

【文章轉載請註明出處】