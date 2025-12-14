新店施工便道坍落擊中民宅 養工處致歉將修繕

新北市工務局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市養工處14日針對新店社區擋土牆坍落事件提出說明，養工處指出，新店碧瑤、錦秀社區昨（13）日搶災施工便道坍落，施工廠商已於今（14）日凌晨將坍落混凝土塊移除，遭混泥土塊擊中的建物為錦秀路57巷一處住宅1、2樓，經初步目視判斷為外牆(磚牆)破損，本次事件並無人員傷亡，惟造成週邊居民虛驚，養工處特致上歉意，後續將邀請專業技師公會進一步檢查後，辦理建物外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率的前提下，審慎進行搶災作業。

養工處表示，新店碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌位置，因兩側均為現有民宅，施工空間甚為侷限，在13日進行施工便道混凝土塊堆疊與加固灌漿作業，因氣候及灌漿因素，造成推疊的混凝土塊發生坍落狀況。

養工處提到，錦秀路57巷4號建物在10月25日發生擋土牆坍塌後，住戶即撤離，暫無人居住。目前市府仍加緊趕辦搶災施工，並要求施工廠商檢討混凝土塊堆疊加固施工方式，應採逐層灌漿加固，在確認灌漿加固位置達到足夠強度，才能辦理下一個升層作業。

此外，養工處提醒，本次搶災工程，因社區施工空間甚為狹窄，施工期間或有噪音或交通的干擾，社區住戶敬請見諒。