新店木材工廠深夜火警 300多坪鐵皮屋付之一炬

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市新店區安康路一段一處木材工廠昨日深夜傳出火警，現場一層樓高的鐵皮建築冒出大量火煙，燃燒面積約1000平方公尺。新北市消防局獲報後出動75輛消防車、184名消防人員趕往灌救，所幸火災發生時工廠內無人受困，也沒有造成人員受傷。

新北市消防局於昨日深夜11時11分接獲報案，指稱新店區安康路一段298巷內一間木材工廠起火。消防人員於深夜11時18分抵達現場，發現現場火勢相當猛烈且伴隨大量濃煙，由於工廠內存放大量木料，火勢迅速蔓延，整座鐵皮工廠陷入火海。

在消防人員全力搶救下，火勢於隔日凌晨0時54分獲得控制，並於凌晨2時3分完全撲滅。初步估計燃燒面積約1000平方公尺，由於現場堆置木材且為鐵皮結構，增加殘火處理的難度。

這起火警共派遣75輛救災車輛及184名人員到場支援，有效防止火勢進一步擴大至周邊建築。詳細的起火原因及財物損失，仍有待火調人員進一步鑑識與調查。

