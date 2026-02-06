新店林地淪垃圾山！200噸廢棄物丟林地保護區 清運公司負責人遭聲押

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

新北新店區祥和路的林地保護區，疑遭非法傾倒廢棄物、高達200噸，檢警追查發現「安城」、「木田」、「潔立安」、「豪萬」4家清潔社，涉嫌將於新店區承包處理的一般廢棄物違法堆放。北檢指揮新北刑大兵分9路搜索，傳喚負責人黃中進、蔡耀成，與1會計、1員工等共4人到案，6日移送北檢複訊，晚間，黃男等3人遭聲押禁見，僅蔡男諭令10萬交保，全案朝違反廢棄物清理法等罪偵辦。

涉違法傾倒200公噸垃圾！安城等4家清潔社負責人、會計、員工被拘提到案。（圖／翻攝畫面）

據了解，檢警追查發現「安城」、「木田」、「潔立安」3家清潔社負責人黃中進，租下位於新店祥和路一帶的林地保護區，卻在未取得設置儲存場資格狀況下，自2025年起，將承包新店區社區大樓廢棄物清理業務所取得的家戶垃圾，違法堆放在保護區，違規作為中繼站。又收取「豪萬」清潔社負責人蔡耀成的「租金」，讓豪萬清潔社也能將收取的垃圾堆放在保護區。

檢警至現場蒐證時，發現1年多來，違法棄置在保護區的廢棄物，至少高達200噸左右。本月5日，台北地檢署指揮新北刑大、會同新北市政府環保局，兵分9路搜索，拘提2名負責人（黃中進、蔡耀成）及安城等3家清潔社會計吳苡芯、豪萬清潔社員工余進源等4人到案，6日移送台北地檢署複訊，晚間黃男等3人遭聲押，蔡男10萬交保。

