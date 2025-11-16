新店機車腳踏車相撞「2男雙亡」 他說沒事就醫昏迷不治

新北市的新店區昨（15日）下午發生慘烈車禍，是一輛機車跟腳踏車相撞，機車騎士當下說「沒事」，後來卻突然昏迷送醫不治，而今天清晨傳出騎腳踏車的阿公也身亡了，慘變2死事故。

車禍現場，劉姓阿公的腳踏車嚴重變形。 （圖／警方提供）

據新店分局指出，這起發生在民族路上的車禍，昨天下午3點出事以後，警方獲報旋即派交通分隊員警趕往，抵達後查出2位傷者分別是機車騎士22歲徐男，跟腳踏車駕駛86歲劉姓阿公，事發經過是徐男騎機車由民族路往中正路方向行駛，撞上從他右邊路旁騎腳踏車切過來的劉姓阿公，因此雙雙摔車倒地。

車禍現場，徐男的機車。 （圖／警方提供）

徐男當下頭部受創、手肘受傷，但旋即爬起來表示自己沒事，「我可以自己去醫院」，但他抵達醫院後突然昏過去，院方緊急搶救仍在晚間6點3分宣告不治，同樣頭部受重創的劉姓阿公送加護病房急救後，在今天清晨回天乏術身亡，車禍兩造雙方都踏上黃泉路。

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場相當慘烈。 （圖／警方提供）

