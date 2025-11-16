新店機車腳踏車相撞「2男雙亡」 他說沒事就醫昏迷不治
新北市的新店區昨（15日）下午發生慘烈車禍，是一輛機車跟腳踏車相撞，機車騎士當下說「沒事」，後來卻突然昏迷送醫不治，而今天清晨傳出騎腳踏車的阿公也身亡了，慘變2死事故。
據新店分局指出，這起發生在民族路上的車禍，昨天下午3點出事以後，警方獲報旋即派交通分隊員警趕往，抵達後查出2位傷者分別是機車騎士22歲徐男，跟腳踏車駕駛86歲劉姓阿公，事發經過是徐男騎機車由民族路往中正路方向行駛，撞上從他右邊路旁騎腳踏車切過來的劉姓阿公，因此雙雙摔車倒地。
徐男當下頭部受創、手肘受傷，但旋即爬起來表示自己沒事，「我可以自己去醫院」，但他抵達醫院後突然昏過去，院方緊急搶救仍在晚間6點3分宣告不治，同樣頭部受重創的劉姓阿公送加護病房急救後，在今天清晨回天乏術身亡，車禍兩造雙方都踏上黃泉路。
延伸閱讀
館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？
軍紀渙散！雄獅部隊役男營區抽電子菸搜出喪屍煙彈 判拘役40日
基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困
其他人也在看
政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多
隨著台灣科技業快速發展，高薪與職涯穩定等優勢讓理工科系備受青睞。被視為文組龍頭的政治大學近日公告，「資料科學系」將更名為「資訊工程系」，消息曝光後隨即引發討論，不少人甚至預期「改名後分數會漲很多」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光
新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....聯合新聞網 ・ 1 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，已施打蛇毒血清，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續執行捕蛇作業，已在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
充氣城堡突消風孩童驚嚇哭嚎父母急 1童右腳輕微擦傷送醫
「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，昨晚8時當許多小孩正在充氣城堡內遊戲玩耍時，充氣城堡突然消風洩氣，孩童們驚嚇哭嚎，父母急忙撐起城堡，要把小孩抱出充氣城堡，有現場目擊民眾形容像是「絕命終結站」。協辦活動的立委廖偉翔說明，充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。經查有1名孩童右腳輕微擦傷，已送醫治療，並承諾將加強管理，保護安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
捷運北投服務中心來客數掛蛋 地處偏僻年花逾50萬元維護
北捷北投旅客服務中心是由台北市捷運局興建後，移交給台北捷運公司管理，內部空間約300坪，一半的空間提供旅客服務或供附近居民租用，另一半則是北捷存放公文的檔案室。張斯綱指出，他調閱資料後發現，北投旅客服務中心由於地處偏僻，近1年來每個月旅客到訪數都是0，等於是幾...CTWANT ・ 9 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 13 小時前
搶救無效！台南「2機車對撞解體」 65歲女慘死
台南善化區台1線今（16）日上午發生兩機車激烈碰撞事故，65歲女騎士重傷無生命跡象，35歲男騎士也重創昏迷，雙雙送醫急救，最後女方仍因重傷宣告不治，搶救無效。中天新聞網 ・ 14 分鐘前
3.9萬股民血本無歸！台南知名大廠股票變壁紙 12.7億廠房淪法拍
台灣大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」（2358），去年因未依法申報財報遭證券交易所勒令下市後，其位於台南市的廠房資產如今也正式流入法拍市場。這不僅意味著近4萬名股民手中的股票已成壁紙，更標誌著這家老牌上市公司的徹底沒落。「廷鑫興業」自1987年成立，1996年以顯示器供應商身份上市，2009年後積極轉型，2012年進軍鋁合金熔煉市場。該公司一度成為台灣鋁合金產......風傳媒 ・ 2 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前
快訊／新店死亡車禍！22歲男騎士飛撞「橫越單車」1死1重傷
新北市新店區15日發生一起死亡車禍，現年22歲的徐姓男子騎機車行經民族路往中正路方向，靠近大豐國小時，與另名騎單車的劉姓老翁 (86歲）發生碰撞，造成徐男重傷倒地，消防局獲報趕來將徐男送醫搶救仍不治，劉翁目前還在加護病房觀察中，現場排除酒駕，初判車禍原因為徐男超速行駛導致反應不及釀禍，現正深入調查中。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
國安局點名DeepSeek等5款陸製生成式AI 潛藏資安風險
國安局依據《國家情報工作法》蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測DeepSeek等5款中國大陸製「生成式AI語言模型」發現其所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，並將使用者個資回傳至中企伺服器，提供中共特定政府部門運用，民眾須提高警覺，慎選並注意資料外洩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 3 小時前
不甩警2度勸戒！「台大男神」夜店嗨翻 酒駕開1480萬元法拉利逆向遭逮
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名26歲網紅「台大男神」孫炫東日前傳出酒駕事件，警方於8日清晨6時許發現，孫男酒後駕駛市值約1480萬元的法拉利488GTB行...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
親媽3周前才發訃聞…28歲歌手「根本沒死」 凌晨宣布復活
大陸饒舌歌手「孩子王Jake」，今年十月傳出在美國車禍傷重不治，母親還在朋友圈公開訃聞證實死訊，沒想到事隔一個月左右，他居然「復活」表示自己並沒有死，並透露即將發布新專輯，讓網友全都看傻眼。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 1 小時前
日本九州櫻島火山清晨噴發 噴煙高達4400公尺 鹿兒島宮崎發布降灰警報
日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天（16日）清晨噴發，日本氣象廳表示，大量的火山灰和煙霧直竄至4400公尺天際，當局發布降灰警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
員工旅遊恆春吃合菜9人嘔吐腹瀉 疑食物中毒 衛生局採檢送驗
台南某公司員工180人前往恆春半島旅遊，昨天中午在恆春鎮一間餐廳吃合菜，點了花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等餐點，下午9人陸續嘔吐、腹瀉，當晚就診，醫院通報疑似食品中毒案，屏東衛生局今天前往餐廳採集檢體釐清，9人均已出院，回飯店休息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
龍山寺外買賣個資案動機曝光 主嫌稱為柏青哥店彩金 6人遭送辦
台北龍山寺外近日發生有人疑設攤買賣個資，北市警方到場查獲涉案黃姓男子和4名工作人員，黃男稱徵求個資僅作為公益使用。警方後續報請北檢指揮偵辦，溯源查出主嫌李姓男子，李男供稱，為申辦柏青哥店會員的5000元彩金，與黃男合作收取個資並轉賣。全案詢後，李男等6人遭移送北檢偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前