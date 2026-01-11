新店歲末祝福共善同行 社區同心共祈平安吉祥

在點燈祈禱中，為家人、為臺灣祈禱，全球無災無難。

慈濟基金會1月10、11日於新店靜思堂舉辦四場「社區歲末祝福感恩會」，邀集鄰里鄉親扶老攜幼齊聚一堂，同心共祈平安吉祥。活動以「莫忘竹筒歲月初心、永誌法脈宗門弘願」為主題，呼應證嚴上人草創慈濟時以「五毛錢救人」的精神，期許社會大眾持續以點滴善念匯聚大愛。透過闖關遊戲、骨髓建檔推廣、福慧紅包傳承等溫馨主題，展現慈濟人文的溫暖力量，凝聚社區善緣，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。

骨捐團隊用心解說「捐髓救人、無損已身」的觀念。

感恩會現場設置二十個闖關遊戲攤位，其中「超人上場‧翻好年」最受矚目。青年志工張簡棫薽設計以靜思語卡為核心的遊戲，讓參與者抽取卡片並分享心得，藉由「轉念」的意象，提醒大家以正念迎接新年。會眾杜麗雲抽到「心情好的時候笑一下；心情不好的時候哭一下」，她表示，透過轉念能讓心情放輕鬆，凡事更能自在面對。

廣告 廣告

此外，現場共同敲響「心鑼」，象徵發好願、祈和平，鄰里鄉親在互動中感受慈濟人文，凝聚社區力量，打造喜樂共善的氛圍。

青年志工張簡棫薽(右)在「超人上場 翻好年」這一站，與會眾互動。

慈濟志工謝玉玲設計「骨髓建檔過關遊戲」，以模擬健康條件與配對過程，讓參與者理解抽血建檔的重要性，並體會健康身體能夠助人的意義。骨捐團隊楊凱茹師姊分享，活動中已有兩人完成建檔，更遇到陳黃煌師兄的妻子與兩位在美求學的女兒返台參與，姊妹陳敏軒、陳敏渝在父親鼓勵下抽血建檔，期盼藉此行動幫助更多人，延續慈濟的善念。

主持人周淑芬與李穎瑞師姊透過彩球互動與拋接遊戲炒熱氣氛，六十歲的會眾紛紛獻上「健康平安」、「人心淨化」、「幸福安康」等祝福，場面溫馨熱鬧。司儀張薾桐指出，新年是快樂許願的時刻，透過感恩會將一年的付出化為慈悲智慧之花；新店文山團隊演繹〈心蓮〉手語，歌聲象徵心蓮遍開人間淨土，祈願新年福慧雙修，社區里長踴躍參與並感謝「富有愛心店」延續竹筒歲月精神。

新店文山團隊演繹「心蓮」手語，溫柔與堅定的歌曲，希望心蓮開遍人間淨土，讓美好的一年福慧雙修。

其中，最受期待的福慧紅包正面印有慈濟六十周年標誌，背面以靜思精舍為設計，象徵慈濟精神的根源。德劭師父分享，紅包源自證嚴上人出書版稅製作，延續自1966年成立以來的克難精神，當年以「一日不做、一日不食」修行及五毛錢竹筒募款幫助貧苦病患。

師父回憶早期精舍空間簡陋，弟子仍堅持日日行善，如今慈濟人秉持初心，持續在災難現場伸出援手，展現互助精神。他強調靜思堂是社區的「厝」，祈願人心淨化、社會祥和，並祝福人人平安健康、新年快樂。

社區的里民們參加歲末祝福活動，為慈濟一甲子獻上誠摯的祝福。

文山區景慶里長蔡岳澄歲末邀集里民參與祝福活動，今年更帶領二十多人共襄盛舉，他表示慈濟六十年來以愛的力量遍及世界與臺灣，歲末亦是自我省思的時刻，期盼大家持續改變進步，迎向平安健康的新年。

新店大豐國小校長姜孟佑也出席，讚歎慈濟人從地震到光復鄉馬太鞍的救援行動，展現助人善念，並期盼透過祝福凝聚眾人善心，共祈世界和平、臺灣平安。活動尾聲，司儀張薾桐邀請會眾領取春聯、品書、享用平安粥，在溫馨氛圍中互道祝福，祈願新的一年平安吉祥，常回「慈濟的家」。

文山區景慶里長蔡岳澄邀請了二十多位的里民一起來參加。

(撰文／胡淑惠，攝影／許金福 、林靜芳、 顏明輝)