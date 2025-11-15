新店死亡車禍！22歲機車騎士擦撞86歲腳踏車翁 釀1死1重傷

娛樂中心／楊佩怡報導49歲女星范瑋琪（范范）過去以知性才女氣質聞名，但卻多次爆出毀形象的爭議，先是在新冠疫情期間，失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，無奈取消演唱會，之後登上中國《歌手2025》又大走音，可說是不斷滑鐵盧。近期轉往中國發展的她，只要一發文，留言區就湧入網友齊刷「大牙加油」。昨天她更是在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，再度引發關注。

民視 ・ 48 分鐘前