新店死亡車禍！22歲機車騎士擦撞86歲腳踏車翁 釀1死1重傷
新北市新店區民族路今（15）日下午發生死亡車禍，22歲徐姓男子騎機車與騎腳踏車的86歲劉姓老翁擦撞，2人頭部均受重創，徐男送醫急救不治，劉翁昏迷，仍在加護病房觀察。
警方調查，徐姓男子今日下午3時許騎車沿新店民族路往中正路方向行駛，劉翁騎腳踏車從右側路邊靠近，兩車發生碰撞，雙雙倒地。徐男手肘、頭部受傷，陷入昏迷；劉翁頭部受傷，均送往新店耕莘醫院急救，徐男急救無效，劉翁仍在加護病房救治。
警方表示，雙方均無酒駕情事，初步研判疑為劉翁起步時未注意他車，徐男疑似超速行駛，詳細肇事原因仍待調查釐清。
看更多 CTWANT 文章
男子溺亡被擺「睡姿」躺三天 家屬崩潰：屍體已腐爛
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
「最美檢察官」妻認了婚姻不完美！首度訴內心話：不確定未來會不會離婚
其他人也在看
汪小菲「麻六記」出事！客人吃完後狂拉 洛杉磯分店遭勒令停業
汪小菲創立的「麻六記」酸辣粉品牌在美國洛杉磯的首家海外分店，近日爆發食安風波，該店自10月開業以來僅營業半個月，便接獲多起顧客投訴，表示在消費後出現腹瀉、腸胃不適等症狀。事後，洛杉磯衛生局介入調查，發現問題源於店內冷藏設備溫度異常，導致食品存放不當，已勒令停業處分。太報 ・ 20 小時前
印度農民捨棄火耕 稻梗回收再製商機
印度重要糧倉，北部的旁遮普邦，每年農地收成後，會留下約1800萬至2000萬噸的稻梗，農民習慣就地放火焚燒，成為土壤養分，卻造成嚴重空汙，是冬季瀰漫有毒霧霾的主因之一。最近，在政府、農村與企業的共...大愛電視 ・ 14 小時前
盼老天垂憐 大雨淹加薩難民帳棚區
以色列與哈瑪斯停火後，加薩仍面臨嚴峻的人道考驗。近日加薩迎來冬季第一場強降雨，原已一無所有的流離家庭，帳棚更在一夜之間全被淹沒。聯合國警告，隨著冬季來臨，加薩恐將面臨新一波危機。 傾盆大雨不斷打在...大愛電視 ・ 13 小時前
2025鯤鯓王平安鹽祭本周盛大登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】邁入第22年的「鯤鯓王平安鹽祭」於今(15)日在臺南北門南鯤鯓代天府隆重互傳媒 ・ 9 小時前
傳卡雙城論壇 陸委會：蔣市長去沒問題
（中央社記者李雅雯台北15日電）傳陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，台北市政府擔憂預定12月召開的雙城論壇恐有變數；陸委會表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。中央社 ・ 22 小時前
中國加強監管 嚴控新車以中古車名義出口
（中央社台北15日電）中國汽車業內捲（無效益競爭）嚴重，大量「零公里」新車被標註為中古車賣到國外。中國商務部昨日發布通知，將對中古車出口實施更嚴格的監管，並採取措施防止新車以中古車名義出口。中央社 ・ 12 小時前
范瑋琪奪「中國最受矚目歌手」！台網湧臉書喊：大牙加油
娛樂中心／楊佩怡報導49歲女星范瑋琪（范范）過去以知性才女氣質聞名，但卻多次爆出毀形象的爭議，先是在新冠疫情期間，失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，無奈取消演唱會，之後登上中國《歌手2025》又大走音，可說是不斷滑鐵盧。近期轉往中國發展的她，只要一發文，留言區就湧入網友齊刷「大牙加油」。昨天她更是在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，再度引發關注。民視 ・ 48 分鐘前
高雄水陸戲獅甲精彩登場 (圖)
2025高雄水陸戲獅甲15日起一連2天熱鬧展開，15日率先在高雄市立國際游泳池進行「水上跳」賽事，各國頂尖獅隊躍上深水樁陣，舞出精彩氣勢。中央社 ・ 11 小時前
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困
基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困EBC東森新聞 ・ 12 小時前
陳其邁參與高雄鹹酥雞嘉年華 (圖)
高雄市觀光局15日在高雄大遠百舉辦「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，市長陳其邁（左2）也到場參與，現場調製沾醬、品嚐炸物。中央社 ・ 11 小時前
酒駕累犯撞死人逃逸！國民法官法庭怒判8年 刑度超平均2倍
彰化縣一起酒駕撞死人並肇事逃逸的案件，經國民法官參與審理後，判處肇事者8年有期徒刑，遠高於近5年酒駕致死案件平均3.15年的刑期！肇事者不僅擁有兩次酒駕前科及偽造有價證券紀錄，事發當時駕照更已被吊銷，儘管與死者家屬達成和解，法院仍認為其行為情節嚴重不適用減刑。死者家屬坦言，選擇和解只因年事已高，無法負荷長期訴訟過程，「心中的傷痛仍然存在」。此案判決側面反映了大眾對酒駕行為容忍度的降低。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
2025新北市文學獎頒獎（1） (圖)
2025第15屆新北市文學獎15日頒獎，由市府副秘書長龔雅雯（左4）頒發各類組首獎。中央社 ・ 12 小時前
台灣山林擊退日職聯隊 彭政閔執教冬盟首勝入袋 (圖)
2025亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊15日迎戰日職聯隊，台灣山林從落後到逆轉，終場以8比6搶勝，總教練彭政閔（圖）也拿下冬盟執教首勝。中央社 ・ 11 小時前
「苗栗伙車站聯盟」首發 3場免費講座點亮鐵道新風貌
苗栗縣政府勞工及青年發展處為推動鐵道文化資產活化、促進青年公共參與與地方創生，委託中山168團隊辦理「伙車站聯盟青年公共參與計畫」，並推出「苗栗鐵道文化資產 OPEN」3場講座，以青年行動力點亮鐵道的新風景，讓城鄉展現更多元而有活力的面貌苗縣府勞青處長王浩中指出，「苗栗伙車站聯盟」以有人的伙車站為核自由時報 ・ 1 天前
走鐘獎／拍片10年首奪獎！Andy抱回年度個人創作者 哽咽吐心聲
走鐘獎／拍片10年首奪獎！Andy抱回年度個人創作者 哽咽吐心聲EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
沈伯洋又出事了！遭爆拿黑熊學院教材開台北大學「民防」通識課
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶市公安局立案調查，陸媒央視更採訪專家揚言發布紅色通緝令全球抓捕。國民黨青年軍賴苡任今（14）日再踢爆，沈伯洋拿黑熊學院教材在台北大學開通識課。中天新聞網 ・ 1 天前
台鐵值班站長遭旅客猛踹勒脖 多處傷勢曝光
台鐵又發生員工遭旅客攻擊事件，一列區間車昨日深夜抵達終點瑞芳站時，站員發現一名男子滯留在車內拒絕下車，被強制帶離後情緒失控，咆哮、攻擊值班站長，猛踹又勒脖。台鐵表示，值班站長嘴角、身體都有擦挫傷，嚴厲譴責暴力行為。中時新聞網 ・ 20 小時前
韓生育率僅0.748！房價教育成本超高 台人親揭「這習慣」年輕人難生育
南韓生育率持續低迷，2024年僅0.748，遠低於人口替代水平！台灣人「MAY」透露，韓國社會高度重視教育投資，養育成本高昂，照顧小孩被視為父母的責任，再加上不景氣的經濟環境，都使年輕人生育意願大幅降低。專家指出，高房價、高教育費、職場性別歧視是韓國生育率低落的主因。台灣同樣面臨生育率僅0.87的困境，兩國政府皆積極推出各項政策，試圖扭轉少子化趨勢！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
產經解析－明年兩會後政策 有望刺激陸經濟成長
過去一個月陸股走勢震盪，主要指數漲跌不一，截至11月7日，上綜指數上漲2.96％，深綜指數則下跌0.01％，觀察代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數，自月初至今則上漲1.85％，最新A50指數點位約在15,422點附近，A50成分股為市值大、最具代表性的A股，布局各產業龍頭，獲利表現相對穩定，亦最直接受惠於大陸政府積極推出的穩增長政策，目前市況仍適合逢低持續布局。工商時報 ・ 5 小時前
駁斥AI泡沫論 Splunk高層：提升生產力改變數據價值
（中央社記者吳家豪台北15日電）針對外界對人工智慧（AI）是否淪為「泡沫」的質疑聲浪，網通大廠思科（Cisco）旗下網路安全軟體公司Splunk高層受訪時強調，AI應用已帶來「巨大的生產力提升」，這點「毋庸置疑」，並從根本上改變了數據的價值。中央社 ・ 19 小時前