新店水泥車轉彎疑視線死角撞機車 六旬女騎士遭捲車底亡
新北市新店區今天（16日）下午一輛水泥預拌車在路口右轉時，疑似因視線死角擦撞旁邊機車，女騎士遭捲入車底當場死亡。
新店警分局獲報，下午4時許中興路三段、寶中路口發生死亡車禍，一輛水泥預拌車在路口要右轉時，與機車女騎士發生碰撞，騎士當場被捲入車底。警消到場後救出受困68歲陳姓女騎士，已明顯死亡未送醫。
警方對水泥車駕駛46歲賴男進行酒測，未有酒駕情形。據了解，當時水泥預拌車正要前往北市一處工地，在路口疑因視線死角，右側車身撞擊機車造成死亡事故。後續將報請檢察官相驗，釐清車禍原因，全案將依過失致死罪將賴男送辦。
責任主編：于維寧
