新店玫瑰社區「回到小時光」園遊會 劉哲彰寓教於樂推廣反詐騙

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區玫瑰社區籃球場日前舉辦「回到小時光反詐騙宣導園遊會」，市議員劉哲彰與新店警分局共同擔任指導單位。現場孩子們盡情跳躍、家長在市集尋寶並品嚐美食，每個角落都洋溢著笑聲。劉哲彰認為，這份熱鬧且歡樂的氣氛，正是他最想看見的社區模樣。

面對現今詐騙手法不斷翻新，劉哲彰特別提醒鄉親務必保持警覺，若接到可疑電話、簡訊或網路訊息，千萬不要慌張，應隨時撥打165反詐騙專線詢問。他強調，這場活動除了讓大家玩得盡興，更要緊的是藉此機會深植防範意識，在開心玩樂之餘，守護自己與家人的安全才是第一要務。

此次活動由玫瑰社區發展協會陳世祥理事長與雙城警友站等協辦單位辛苦籌辦，劉哲彰對此表達由衷感謝。現場匯聚的大批民眾與鄉親，展現出社區高度的凝聚力，成功透過輕鬆愉快的園遊會形式，讓防詐資訊與法治意識順利帶入參與者的家庭生活中。

劉哲彰表示，深耕基層服務並與鄉親攜手營造安全、和諧的生活環境，是他一直以來的努力方向。未來將持續推動更多寓教於樂的活動，並與地方力量共同合作，爭取資源以提升居住保障，確保每一位居民都能擁有充滿溫度且安心的家園。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

