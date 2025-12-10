新店男子欠錢鬧事! 搬光弟弟家挨告 大街上演「拳擊擂台」

社會中心／綜合報導

新店一名卓姓男子，兩天前才因為向父親討錢不成，找來搬家公司，怒把弟弟家中的家具搬走，被弟弟怒告竊盜，隔天他竟又跑到卡拉ok店鬧事，原來跟鄭姓好友借錢被拒，生氣挑釁演變成互毆，特別的是兩人打架前，還擺出"拳擊"動作，街頭格鬥架勢十足。

新店一家卡拉ok店前方，兩名男子擺出拳擊姿勢，雙腳跳動一度出拳試探，簡直把街頭當作格鬥場，兩人你一拳我一拳，直接開打到大馬路上，只是開打前架勢十足，看在專業的拳擊教練眼中，似乎是「模仿」成分居多。拳擊教練葉智元表示「相信大家應該都看得出來，他們是在模仿拳王阿里，最知名的招式蝴蝶步，揮出來第一拳，也可以很簡單看得出來，他們其實沒有練過，任何拳擊跟格鬥項目，練這個項目都只是為了，防身跟強身健體，它的本意並不是拿來攻擊。」

新店男鬧事！ 先搬光弟弟家變賣 與友借錢大街上演「拳擊擂台」

卓男與鄭男呈現格鬥姿勢 乍看下像是模仿拳王阿里蝴蝶步（圖／民視新聞）

警方vs.鄭姓男子「你們是在外面還是在裡面打，不是（卓男）他要錢嘛我不給他嘛。」發生在9日凌晨一點半，鄭姓男子因為不願借錢，卓姓好友生氣挑釁，雙方演變成肢體衝突，鄭姓男子驗傷後決定提告。碧潭所副所長吳道明表示「鄭民與卓民因酒後，卓民欲向鄭民借錢不成，故開始叫囂，雙方進而發生肢體衝突。」

卓男和鄭男互毆前 爆出討錢不成竟變賣弟弟住處家具（圖／民視新聞）

一輛搬家公司車輛，就停在新店中正路上，陸續搬走卓姓男子住處家具。原來早在這個月8日，卓姓男子先跟父親討錢不成，竟怒嗆要把弟弟提供的住處，裏頭家具通通賣掉！結果真的找來搬家公司，清空包括當初買的洗衣機、床頭櫃、床架等拿去變賣，這也讓弟弟氣得提告竊盜。卓男鄰居表示「大家都很害怕他啦（趕不走），（卓父）他也趕不下手啦自己的兒子，他怎麼有辦法呢，（他有工作嗎）沒有他爸養他。」根據了解，卓姓男子的父親，對於兒子頻繁鬧事，似乎也很頭痛。不只好友決裂，兄弟撕破臉，恐怕將對簿公堂。

