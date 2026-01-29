新店男家門口「斬首」果子狸 動保處說話了

監視器錄下謝男宰殺動物。（圖／翻攝畫面）





新北市新店有民眾，日前發現竟有人在大門口宰殺幼犬，完全無視旁人目光，轄區警方獲報到場訪查該名謝姓男子時，謝男宣稱是在宰殺果子狸，並從冰箱拿出一包白肉，警方後續便通報動保處到場處置，而動保處則說，案件正在調查中，在公開場所宰殺依《動保法》及《野保法》將處2年以下有期徒刑或拘役，最高併科200萬元以下罰金。

據了解，56歲謝姓男子週日（25日）下午2時許，被民眾發現在中正路住處門口宰殺動物，民眾誤以為是幼犬，因此撥打110報警尋求協助，而警方實際派員趕到現場查訪時，謝男宣稱自己所宰殺的是果子狸，隨後更從冰箱中掏出一包白肉。

警方調閱監視器，發現謝男確實有在住家大門口宰殺斬首動物，但無法辨別究竟是幼犬還是果子狸，後續保存相關事證，便轉報動保處派員到場調查。

而動保處則表示，果子狸為一般野生動物，非基於學術研究或教育目的，獵捕違反《野生動物保育法》第17條第一項規定，依同法第49條第1項第1款最高可處30萬元罰鍰。

動保處也說，根據《動保法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；宰殺動物違反前揭規定，依同法第25條第1款規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

