新店男拒檢逃竄狠撞拖行2員警 警連開3槍制止...搜出海洛因、毒煙彈

蘇男中午在中和落網。翻攝畫面

新北市新店區昨（20日）晚間爆發拒檢衝撞事件，53歲蘇姓男子行經臨檢站時拒絕受檢，企圖加速衝撞，造成2名員警遭到拖行受傷，警方當場開3槍制止，不過蘇男仍駕車逃逸，警方後續循線查獲44歲許姓共犯，並查獲大量毒品，除將許男依毒品罪嫌送辦外，蘇男也在今天中午於中和區落網。

昨日晚間10時許，新店警分局安康派出所於祥和路、車子路執行取締酒駕勤務，攔查車輛時發現蘇男神色異常，且有1包不明白色粉末，警方要求他下車受檢，沒想到他拒不配合，竟加速衝撞員警企圖逃逸，造成2名警員遭拖行，頭部、手部擦挫傷，警方立即對空鳴槍制止，但蘇男仍執意駕車逃逸，警方再開2槍，不過蘇男仍往三峽方向逃逸。

廣告 廣告

許男落網後被查獲大量毒品。翻攝畫面

經深入追查，蘇男逃往三峽後，由44歲許姓男子開車接應，許男將蘇男載往桃園地區，蘇男另行租賃車輛後2人各自離去，警方漏夜追查，於今日清晨4點31分，由副分局長曾柏仲帶隊於五股區查獲許男，並在他隨身包包查獲大量毒品，包括海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯2包、依托咪酯煙彈1顆、大麻1包以及電子磅秤及手機等證物，當場將許男壓制逮捕。

警方後續持續以車追人，發現蘇男租車後又北返，前往中和區女性友人租屋處藏匿，警方今日中午前往逮人，並在現場查扣鎮暴槍1支、安非他命1包、海洛因1包及依托咪酯煙彈等證物。警詢後依妨害公務、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

閃兵案外案辯論終結4月宣判 法官問職業...王大陸傻回「當兵」

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

蘆洲雙屍案廖父賣蔥油餅兼當乩童 幫人問事解惑卻沒算到弒親死劫