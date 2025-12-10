新店男缺錢花用！搬光胞弟傢俱變賣 借錢不成又打傷友

監視器錄下卓男借錢不成，與鄭姓友人互毆。（圖／翻攝畫面）





新北市一名卓姓男子，借住在弟弟位於新店的住處，竟將弟弟家中的家具無故搬走販售，前天（8日）下午被胞弟提告竊盜，沒想到，昨天（9日）凌晨又再度闖禍，喝醉酒後向鄭姓友人借錢不成，竟演變成互毆戲碼，不僅受傷掛彩，更被警方依傷害罪送辦。

據了解，34歲卓姓男子有毒品、竊盜、公共危險、傷害等多項前科，平時居住在其胞弟名下位於新店中正路的房屋，是新店地區的頭痛人物，近日向63歲父親討錢不成，竟惱羞成怒放話「要把弟弟家東西賣光」，隨後雇用搬家公司到場將弟弟家的洗衣機、床頭櫃、床架搬走變賣。

其胞弟發現後，前天（8日）下午1時許，氣得報警尋求協助，由於遭竊物品無法估算折舊後金額，當時購買價格約1萬5千元，警方依規定受理報案後，將通知卓男到案說明，另通知搬家公司到場釐清，並要求停止販售家具。

卻沒想到，卓男脫序行為不只一樁，隔天（9日）凌晨1時許，酒後向58歲鄭姓友人借錢遭拒後，再度惱羞成怒，對著鄭男叫囂，進而演變成互毆，轄區警方到場時，雙方已無糾紛，但仍被帶回偵訊，並依傷害罪嫌送辦。

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）

