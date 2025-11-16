新店男騎士「到院後拿午餐」不久竟離奇亡！父心痛：兒子壯得跟牛一樣

社會中心／洪正達報導

新店民族路這起車禍至今已造成2人死亡。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區15日發生一起相當離奇的死亡車禍，現年34歲的徐姓男子騎機車行經民族路時，與騎單車的劉姓老翁（86歲）撞上，徐男一開始還自行報案且自行就醫，沒想到才到醫院沒多久就昏厥，經搶救後不治，而劉姓老翁也在搶救一天後宣告死亡，徐男父親16日受訪時傷心的表示，兒子身體相當健康、強壯，送醫時意識清楚，不知道為什麼會突然死亡。

據了解，徐男住在土城，原本15日下午要騎機車到文山區上班，沒想到下午3點左右行經新店區民族路時，與騎單車的劉翁發生車禍，其中劉翁當時已頭部創傷且意識不清，緊急送往新店耕莘醫院搶救後仍宣告不治；徐男則在車禍發生後，自行報警、且自行就醫，後來救護車載著他抵達醫院時，一度還去拿午餐，後來才返回急診時，並填寫相關資料，豈料下午5點多突然陷入昏迷，經搶救於晚間6點03分不治。

徐男父親就說，兒子到院後還好好的，並沒有異狀，怎麼不久後就宣告不治？他趕到醫院時兒子已經沒有呼吸心跳，直到宣告不治前都沒有說到話。（圖／翻攝畫面）

徐父則表示，兒子3點多到院、6點多就不治，詳細情形醫生上未說明，後續要等檢方相驗解剖後，才可以判定死因，不過兒子今年才34歲，平常就有在運動，車禍當天沒感冒也沒疾病相當健康，且「壯得跟牛一樣」不解為何情況會急轉直下，最後宣告死亡。

徐父也說，當持他接到警方通知趕到醫院已傍晚5點多，兒子當時已失去呼吸心跳，直到宣告死亡前都沒有講一句話，自己當時有看過監視器，表示對方騎著腳踏車忽然衝出來，根本來不及剎車，兒子當時是正常騎行，連反應的機會都沒有；目前警方正在釐清車禍發生原因中。

